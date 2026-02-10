【モデルプレス＝2026/02/10】セブン-イレブン・ジャパンは、揚げ物惣菜の新商品として「オマール海老味わうクリームコロッケ」を2月17日（火）よりセブン‐イレブン店舗にて順次発売する。【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト◆オマール海老と野菜の旨味がつまったコロッケ登場同商品は、海老の殻と野菜を丁寧に煮込んだ「アメリケーヌソース」と、宮城県蔵王産の新鮮な牛乳を贅沢に使っ