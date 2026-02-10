(C)創通・サンライズ 1月30日から上映を開始した映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」が、公開11日間で興行収入15億円(1,532,284,040円)、観客動員91万人(914,106人)を突破した(興行通信社調べ)。 IMAX含めて合計431スクリーンにて公開中。SNSでは、「会話の裏にある心理戦が濃密すぎて、一回じゃ咀嚼しきれない。もう1回行く」「映像、音楽、物語すべてに圧倒された」「実写かと思うよう