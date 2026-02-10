東京・TAKANAWA GATEWAY CITYで3月28日、『MoN Takanawa:The Museum of Narratives』が開館することが発表された。同施設は「文化の実験的ミュージアム」を掲げ、最新の映像・音響・舞台技術を融合させたシアター空間を展開。開館記念特別公演として、手塚治虫氏の代表作「火の鳥」を大迫力で体感できる『MANGALOGUE（マンガローグ）：火の鳥』が上演される。上演作品は、不朽の名作「火の鳥 未来編」。電子頭脳が支配する西暦