中国の重慶大学は2026年2月2日、宇宙空間を周回する密閉カプセル内でナミアゲハの蛹が羽化し、成虫となって飛翔する様子を確認したと発表しました。実験ペイロード「神農開物2号（Shennong Kaiwu 2）」は2025年12月13日午前9時8分（中国標準時）、快舟11号Y8ロケットによって酒泉衛星発射センターから打ち上げられました。ペイロードは北京の民間宇宙企業「AZSPACE（紫微宇通科技）」が開発した小型貨物宇宙船「DEAR-5（迪迩5号）