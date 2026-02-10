女優の黒柳徹子（92）が10日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。歌手・新浜レオン（29）の父のエピソードに驚く場面があった。同番組では、昨年11月に開催された「第19回徹子の部屋コンサート」の模様を紹介。トークコーナーで、新浜の母の実家が梨園を経営していることが明かされると、以前梨を送ってもらったという黒柳は「食べましたよ、おいしかったです」と絶賛した。そして「オススメの食べ