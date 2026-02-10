９日の日本テレビ「大悟の芸人領収書」では、「親が社長・政治家お育ちの良い芸人ＳＰ」が放送された。ラランド・ニシダが登場し「昨年父親が本当に大きい会社の社長になりまして。宇部市出身で宇部で一番大きい会社」と明かした。父が大企業のトップに就くと、宇部市に呼ばれ観光大使に就任したしたといい「父親の威光を借りて観光大使になりました」と笑わせた。幼少期は父の海外転勤で「５歳からドイツ、９歳でスペイン