【第5話】 2月10日公開 第5話を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は2月10日、ジェームスほたて氏によるマンガ「まゆりさんのいる銭湯」の第5話をCOMIC Y-OURSにて公開した。 今回は、女湯に入っているまゆりさんと、おばさんたちが交わす会話を男湯で聞いてしまう。会話の内容によると、まゆりさんの胸にはほくろがあるらしく、その位置のほくろには、ちょっとした迷信があるそうで…