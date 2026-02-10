2月10日、B1西地区のシーホース三河に所属している西田公陽が、B2西地区の熊本ヴォルターズへ期限付移籍することが発表された。移籍期間は2026年6月30日まで。 現在24歳の西田は、184センチ83キロのシューティングガード。徳島県出身で、福岡大学附属大濠高校から東海大学に進学し、在学中だった2023年から特別指定選手として兄・優大も所属する三河に加入した。プロ2年目の今シーズン