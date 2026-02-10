日清紡ホールディングスは後場に急落している。同社は１０日午前１１時３０分、２５年１２月期の連結決算発表にあわせ、２６年１２月期の業績予想を開示。今期の売上高予想は前期比１．７％増の５１１０億円と増収を見込むものの、最終利益予想は同２８．２％減の１００億円と大幅な減益計画となっており、嫌気された。無線・通信やマイクロデバイスの受注は増加を見込む一方で、不動産事業での分譲案件の規模縮小が営業利