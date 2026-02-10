データセクションが続伸している。同社はきょう午前９時３０分ごろ、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）ドバイに拠点を置くナショナル・パルス・グループと、ＡＩインフラ構築に向けた覚書を締結したと発表。これが材料視されているようだ。 この覚書は、ナショナル・パルスが持つ事業推進力・制度調整力と、データセクの先進的なＧＰＵインフラ及びＡＩ基盤技術を融合することで、ＵＡＥなど中東・北アフリカ地