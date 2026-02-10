１０日に実施された１０年物価連動債（第３０回、クーポン０．００５％）の入札は、最低落札価格が９６円０５銭となった。応募額は８４３９億円で、落札額は２４９８億円。応札倍率は３．３８倍となり、前回（２５年１１月１７日）の３．４６倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS