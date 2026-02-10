ヨコオが後場急騰し、ストップ高の水準となる前営業日比５０４円高の３１０５円に買われた。２０２１年２月以来、約５年ぶりの高値水準となる。きょう正午ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。売上高予想を前回予想の８７５億円から８９０億円（前期比７．４％増）、営業利益予想を４０億円から４５億円（同６．５％増）に引き上げた。営業利益は減益予想