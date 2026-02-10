女優・モデルの堀口真帆さんが7日に自身のX(@mahochunn)やインスタグラム(@horiguchi_maho)を更新し、ニッパツ三ツ沢球技場への来場を報告した。現在17歳の堀口さんは中学2年生だった2022シーズンに横浜FCのスタジアムアシスタントMCに就任し、2025シーズンからはスタジアムMCを務めていたが、昨季をもって卒業。7日にホームで行われたJ2・J3百年構想リーグEAST-A第1節・モンテディオ山形戦に来場し、直接ファン・サポーターに