千葉興業銀行 [東証Ｐ] が2月10日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比24.9％増の106億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の113億円→123億円(前期は106億円)に8.8％上方修正し、増益率が5.8％増→15.1％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の43.8億円→53.