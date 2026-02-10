衆院選では中道改革連合で大物の落選が相次いだ。埼玉５区の枝野幸男さんは自民党新人の井原隆さんに敗れ、比例復活もできなかった。１９９３年の初当選以来、当選１１回を重ねたが、比例復活できず落選したのは今回が初めて。９日午前０時４５分頃、井原さんの当選確実の報が伝わると、さいたま市大宮区の枝野さんの事務所では「うわー」と悲痛な声が上がり、重苦しい空気に包まれた。枝野さんは直後に硬い表情で現れた。「や