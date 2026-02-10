関西テレビ（大阪市北区、カンテレ）は10日、同社の元社長で名誉顧問の巻幡展男（まきはた・のぶお）さんが死去したと発表した。巻幡さんは5日、老衰のため亡くなった。95歳だった。葬儀は密葬として近親者のみで行われた。巻幡さんは広島県出身。58年に関西テレビに入社。82年に取締役へ昇進し、97年から01年まで、同社の社長を務めた。05年から名誉顧問に就いていた。