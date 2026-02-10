中国政府に批判的な論調で知られた香港の新聞の創業者が禁錮20年の刑を言い渡されたことをめぐり、アメリカのルビオ国務長官は9日、「不当だ」と批判するとともに釈放を求めました。香港の裁判所は9日、香港の新聞「リンゴ日報」の創業者・黎智英氏に対し、禁錮20年を言い渡しました。ロイター通信によりますと、これを受けてアメリカのルビオ国務長官は9日に声明を発表し、香港の裁判所の判断について「不当かつ悲劇的な結果だ」