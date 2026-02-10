観光地でもある神奈川県箱根町で、寒波による水道管の凍結などにより広い地域で断水が発生しています。現時点で復旧のめどは立っていません。箱根町によりますと、10日午前9時半から、観光施設が集まる湯本地区や塔ノ沢地区などで断水が発生しています。寒波の影響で町内の複数の上水道管が凍結し、破裂したということです。また、箱根町では先月1か月で観測された降水量が2.5ミリと少なかったため、配水池の水量が下がった一方で