女優天海祐希（58）が、9日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。同局系ドラマ「女王の教室」で共演した、当時子役だった女優伊藤沙莉について語った。天海は作品について「怖い人でいなきゃいけない」と生徒と親しくならず、役作りを徹底していたことを明かした。伊藤については「彼女のことはすごく印象に残っていて、とてもお芝居にハートがあって。学校の先生ってよく見てるんですよ。生徒20人ぐらいに