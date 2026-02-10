２月１０日の東京５Ｒ・３歳新馬（芝１６００メートル＝１６頭立て）は、１番人気の関西馬マウンテンバローズ（牡３歳、栗東・清水久詞厩舎、父キタサンブラック）が鼻差で初陣を制した。勝ち時計は１分３５秒１（良）。予定外の滞在を克服した。雪の影響で２日間コースに入らず臨んだデビュー戦。先団追走から直線は狭いスペースをこじ開けるなど、決して楽な条件がそろったわけではなかったが、シャインアルプスとの激しい首