出産後、これまで通り働き続けてワーキングマザーになるか、子育てや家事に専念するため専業主婦になるか、多くの女性が一度は悩んだ経験があるのではないでしょうか。私の友人A子さんは専業主婦を選びましたが、ママ友から「時間に余裕がある」と見なされてしまい、困った経験があるそうです。 『専業主婦だから時間に余裕があるでしょ？』心無いママ友の言葉に……