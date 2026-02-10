巨人・坂本勇人内野手が１０日、宮崎春季キャンプでフリー打撃を行い、４９スイングで１１本のサク越えを放った。宮崎最終クールの初日。この日から臨時コーチを務めている松井秀喜氏もケージ裏から視線を送る中で、プロ２０年目は左中間席中段や３連発も披露した。キャンプ序盤には阿部監督から丸とともに「動きはすごく良かった。２人とも、ベテランが張り切ってやってくれてるのはうれしいのでね。けががなかったことが一