元ドジャースで昨季はブルージェイズのフロントで球団特別アシスタントを務めたＫ・キーアマイヤー氏（３５）が、古巣レイズで外野守備コンサルタントに就任したと９日（日本時間１０日）、レイズ専属リポーターのライアン・バス氏が伝えた。キーアマイヤー氏は、ゴールドグラブ４度受賞、２０１５年にプラチナグラブを受賞した元外野手の守備職人。１３年にレイズでメジャーデビューし、２２年オフにＦＡ。２３、２４年はブル