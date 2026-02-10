画像提供：農研機構 農研機構西日本農業研究センター（広島・福山市）とカサイホールディングス（東京・港区）は、2023年から香川県土庄町の夕陽ヶ丘いちご園で、県産いちご「さぬきひめ」の収穫量を増やす新技術の実証実験を行いました。 「スマート飽差制御」という新技術は、ハウス内が乾燥するとイチゴの葉から水分が蒸発し、根からの吸水が追い付かずに植物の水分が不足してしまうのを補うものです