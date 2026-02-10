◇広島紅白戦（2026年2月10日天福）広島のドラフト1位・平川蓮外野手（21＝仙台大）が今春初の紅白戦に白組の「4番・中堅」で先発出場した。2回先頭で迎えた最初の打席で右打席に入ると、左腕・辻の2球目を詰まりながらも右前に運び、“初安打”を記録した。