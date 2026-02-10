フリーアナウンサーの神田愛花（45）が10日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。他局人気番組への生出演の結果を報告した。この日のオープニングではMCの「ハライチ」と神田が「投扇興王」と書かれた金の扇子を手に登場。澤部佑は「いやあ、ご覧になりましたか？朝から我々、人気番組『ラヴィット!』に行ってまいりまして。『ぽかぽか』金曜、毎週やってますね、投扇興という扇子を投げる競技で