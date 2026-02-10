赤沢亮正経済産業相は10日、11〜14日の日程で訪米し、ラトニック商務長官と会談すると明らかにした。昨年7月の日米関税合意に基づく総額5500億ドル（約85兆円）の対米投資を巡り、ラトニック商務長官らと第1弾案件の決定に向け詰めの協議を行うとみられる。ガス火力発電や人工ダイヤモンド生産といった事業が有力候補に挙がっている。