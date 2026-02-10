◇広島紅白戦（2026年2月10日天福）広島は10日、今春初の紅白戦を実施。7イニング制の特別ルールで行われ、まずは白組の先発を務めた床田が上々の内容を披露した。先頭の秋山を変化球で空振り三振に斬ると、続くドラフト3位・勝田（近大）を中飛。小園には四球を与えるも、4番・佐々木との対峙（たいじ）ではバットをへし折り、左飛に仕留めた。昨年は3月6日が初実戦だったように、例年よりも1カ月早い実戦登板となった