楽天モバイルは、AI技術を基盤とした「仮想化無線アクセスネットワーク（vRAN）」の実現に向けて、インテルと戦略的連携を強化したと発表した。 インテルとの連携で、モバイルネットワークのパフォーマンスとエネルギー効率を向上させ、通信分野の技術革新を次世代AIでけん引することを目指す。 両社はこれまで、インテルの汎用プロセッサー「Xeon」を搭載したvRANの展開で協力して