クラブOBの暫定監督のもとで復活した“赤い悪魔”の勢いは今後も続くのだろうか。先月5日にルベン・アモリム前監督の電撃解任に踏み切ったマンチェスター・ユナイテッドは、マイケル・キャリック氏を暫定監督として招へいした。初陣となったマンチェスター・ダービーで宿敵マンチェスター・シティを2−0で下すと、2戦目ではプレミアリーグ首位を走るアーセナルを3−2で撃破。その後、フルアムとトッテナム・ホットスパーを下し