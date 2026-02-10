10日早朝、三原市で住宅を焼く火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。火事があったのは、三原市皆実の住宅です。消防によると午前5時半過ぎ、「住宅から煙が出ている」と近所の人から通報がありました。■付近の住民「煙がかなり多かった白い煙が。途中から黒い煙がたくさん出てきて」消防車4台が出動し、火は約2時間半後に消し止められましたが、木造2階建て住宅の一部を焼き、1階から男性の遺体が見つかりました。こ