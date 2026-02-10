IRいしかわ鉄道の松任駅で10日午前、線路を切り替えるポイントが動かなくなり、普通列車4本が運転を取り止めました。10日午前10時半ごろ、白山市にあるIRいしかわ鉄道の松任駅構内で、線路を切り替えるポイントが動かなくなりました。上下線の普通列車4本が運転を取りやめ、およそ430人に影響が出ました。その後、不具合は解消し、IRはおよそ1時間後に運転を再開しました。不具合があったのは福井方面に向かう上り線で、IRが不具合