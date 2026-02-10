10日の石川県内は放射冷却の影響を受け、輪島市三井で最低気温が−8.1度まで下がるなど、厳しい冷え込みとなりました。一転して日中は気温が上がる見込みで、屋根からの落雪などには注意が必要です。10日の最低気温は珠洲で−5.9度、小松で−3.8度と、この冬一番の冷え込みとなり、金沢でも−2.6度まで気温が下がりました。金沢市内では、住民が「圧雪と冷え込みでカンカン、固く凍っていて、スコップも曲がるというか、壊れる感じ