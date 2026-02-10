ももいろクローバーZの玉井詩織さんは2月10日、自身のInstagramを更新。旅行でフィンランドを訪れたことを報告し、写真を公開しました。【写真】「まつ毛凍ってるー！」「-25℃エグww」「雪姫だね」玉井さんはフィンランド旅行中に撮影した3枚の写真を投稿。「まつ毛と前髪が凍る世界！楽しかったぁ」とあるように、1枚目では玉井さんのまつ毛や前髪が白くなっており、凍っていることが分かります。また2、3枚目に写る温度計は、