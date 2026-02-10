セブン‐イレブン・ジャパンは、揚げ物惣菜から新商品として、オマール海老と野菜の旨味がつまった『オマール海老味わうクリームコロッケ』（税込180.36円）を、17日よりセブン‐イレブン店舗にて順次発売する。【写真】サクサク衣の『オマール海老味わうクリームコロッケ』コロッケに使用しているアメリケーヌソースは、海老の殻をじっくり煮出し、野菜とともに旨味を丁寧に引き出している。海老のコクと野菜の甘みが重なり合