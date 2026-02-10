俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）第92回が10日に放送され、“異例”ともいえる日本語セリフが話題を集めた。【写真】『ばけばけ』錦織さん、思いもよらぬことに頭真っ白の様子ヘブン（トミー・バストウ）は松江を離れ、熊本に行くことを希望。トキ（高石）は戸惑いなが