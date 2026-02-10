セブン‐イレブン・ジャパンは、中華まんカテゴリーの新商品として『もっちり食感のチーズベーグル』（税込180.36円）」を、17日より全国のセブン‐イレブン店舗にて順次発売する。【写真】チーズがとろ〜り『もっちり食感のチーズベーグル』断面「究極のもっちり食感」を実現したベーグルは、中華まんのケースで発売。通常のベーグルとは異なり、中華まんの蒸し器を応用することで、唯一無二のもっちり感を実現。ソフトな弾力