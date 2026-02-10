【キーウ＝倉茂由美子】ロシアの侵略を受けるウクライナでは、多くのスポーツ選手が拠点を失い、国外での競技生活を強いられている。ミラノ・コルティナ五輪で１１日の女子バイアスロン１５キロなどに出場を予定するダリナ・チャリク選手（２４）は、幼い息子を母国に残し、葛藤を抱えて競技を続けてきた。「ウクライナは決して屈しないという強さを、世界にも息子にも示したい」と誓う。１月下旬、チャリク選手は遠征先のチェ