道路交通法の改正により、自転車の交通違反に対する取り締まりが厳格化される見込みです。令和8年4月1日以降、自転車でも青切符（交通反則通告制度）が適用されるため、横断歩道の通行やながら運転などで違反した場合には反則金が科される可能性があります。 本記事では、道路交通法改正の内容や青切符の対象となる違反行為について、わかりやすく解説します。 令和8年4月1日より自転車への「青切符」が導入される