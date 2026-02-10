『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（2019）の新作映画『ジ・アドベンチャーズ・オブ・クリフ・ブース（原題：The Adventures of Cliff Booth）』の初映像が公開された。アメリカ最大のスポーツイベント「スーパーボウル」のCMスポットとして放送されたものだ。 ﻿ 本作は『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』にてブラッド・ピットが演じた運転手兼スタン