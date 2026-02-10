相続では遺言書または遺産分割協議に従って手続きを進めますが、その際にトラブルが起こるケースも少なくありません。相続人の一人が遺産分割協議に応じない場合、相続の手続きや権利はどうなるのでしょうか。本記事では、相続における必要な手続きや権利、争族を防ぐためのポイントを解説します。 有効な「遺言書」がない場合は遺産分割協議が必要 有効な遺言書がない場合、まず民法で定められた相続人を確定し、