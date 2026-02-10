アイドルグループ「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ」の元メンバーでアーティストの岩橋玄樹（２９）が１０日、東京・増上寺で行われた「メジャー１ｓｔシングル『ＤａｎｇｅｒｏｕｓＫｅｙ』（２月１１日発売）ヒット祈願」に出席。注目のスポーツの話題に言及した。現在、日本と米・ロサンゼルスで２拠点生活中の岩橋は「ＷＢＣもありますし、ＦＩＦＡもやりますので、今スポーツがすごく盛り上がっている。アメリカンフットボール