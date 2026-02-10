【モデルプレス＝2026/02/10】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が2月8日、自身のInstagramを更新。ファーコートを合わせた冬のミニスカート姿を公開し、話題となっている。【写真】28歳美人アナ「スタイル抜群」膝上ミニスカ姿のプライベートショット◆沖田愛加アナ、冬コーデ披露沖田アナは「妹のわんこ」とつづり、犬を抱いた写真を投稿。茶色のファーコートに、白いアーガイル模様のニットと白い膝上スカート、ベージュ