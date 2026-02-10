女優チョン・ジョンソが代表を務めるコンテンツ制作会社「サマー」が、大衆文化芸術企画業の登録を“後追い”で完了していたことが明らかになった。所属事務所ANDMARQの関係者は2月10日、本紙『スポーツソウル』に対し、この件について「『サマー』はマネジメント会社ではなく、コンテンツの企画・開発・制作を目的として設立された会社だ」と説明した。【写真】チョン・ジョンソと交際中の映画監督この日、関係者は「法人設立の過