日本スケート連盟（JSF）の公式インスタグラムが2026年2月9日、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体で銀メダルを獲得した日本代表・坂本花織選手の近影を公開し、「美しすぎます」などと反響を呼んでいる。団体戦「銀」に沸く中、雰囲気たっぷりの1枚日本スケート連盟は9日に「#坂本花織#kaorisakamoto#milanocortina2026」と投稿し、坂本選手のオフショット1枚を公開した。レンガ風の壁を背景に、五輪の形で出来