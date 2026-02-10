巨人の則本昂大投手が宮崎キャンプ第３クールの初日、ＣＳ放送日テレジータスのキャンプ中継のインタビューに登場した。楽天からＦＡ移籍し新天地で先発として期待される１４年目右腕。キャンプ１日目からブルペン入り。１００球以上投げ込む日なども作っている。ここまでの調整を問われ「順調に自分のやりたいことができてると思います。とにかくブルペン入ってフォームを固めることを第２クールまではやれたかな。まずまずか