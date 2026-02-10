ソフトバンク・王貞治球団会長が１０日、宮崎キャンプを視察し、ショートの定位置を狙う野村勇内野手に目標の上方修正をうながした。「今年はホームランを何本打つかな？」と、パイプいすに座りながら、打撃練習に熱視線を送った。報道陣から２０本を目標に掲げていると聞かされると、即座に「少ないねぇ」と注文。「選手は達成できないと恥ずかしがるけど罰金を取られるわけでないんだから、３０本、４０本と目標は大きくした方