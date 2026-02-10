２月１０日の京都５Ｒ・３歳新馬（芝１６００メートル＝１６頭立て）は単勝１番人気のエレガンスアスク（牝３歳、栗東・田中克典厩舎、父ポエティックフレア）が直線で抜け出して初陣を制した。勝ち時計は１分３６秒９（良）。道中は外めの３番手を追走。４コーナーをきれいに回ると、直線は観客席を物見する面も見せたが、川田将雅騎手に気合をつけられると、グンッと加速。ほぼ馬なりで２着に３馬身差をつけて快勝した。川