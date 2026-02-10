女優の齋藤飛鳥が１０日、東京・国立新美術館で行われた「テート美術館―ＹＢＡ＆ＢＥＹＯＮＤ世界を変えた９０ｓ英国アート」（１１日〜５月１１日）本展アンバサダー取材会に出席した。１９８０年代後半から２０００年代初頭にかけて制作された英国美術に焦点を当てた展覧会。会場を目にした齋藤は「どの作品においても作られた意図がハッキリしているし、思いが強い。圧倒されるものがあって、心が動かされる作品が多いな