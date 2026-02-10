どんな天気でも髪のツヤやまとまりに差が出る毎日、忙しい朝でも晴れやかに輝く髪を叶えたい人に朗報です。ヴィークレアの新ヘアケアブランド「SOLA WEATHER CARE」が、髪質や悩みに合わせたモイストタイプとリペアタイプのセットを全国で順次発売。晴れツヤ髪を目指すお得な限定トリプルセットも見逃せません♪ 晴れツヤ髪を叶える2タイプ SOLA WEATHER CAREは、モイストタイプとリペアタイプの2ラインを展開。モイスト